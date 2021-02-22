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- Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor
Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 09:05
- Güncelleme : 22.02.2021 - 09:43
Yaşadığı ağır sakatlık sonrası sahalara fırtına gibi geri dönen Fernando Muslera, uzun yıllar daha sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisiyle yola devam etmek isteyen yönetim, oyuncunun menajerini İstanbul'a çağırdı.
TEKLİF 2.5 MİLYON EURO
Yönetimin, hem kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar hem de 34 yaşında olması nedeniyle başarılı kalecinin ücretini aşağı çekme kararı aldığı ve yıllık 3 milyon 575 bin euro alan tecrübeli eldivene 2.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
TAVAN FİYAT OLACAK
Bu ücreti takımdaki tavan fiyat olarak belirleyen sarı-kırmızılı idarecilerin, bundan sonra yapılacak transferlerde kimseye Muslera'dan fazla maaş vermeyeceği bildirildi.
Galatasaray'ın, Muslera'yla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kontrat yapması bekleniyor.