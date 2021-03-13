Fernando Muslera'ya Los Angeles kancası

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, MLS ekiplerinden Los Angeles'ın transfer listesine girdi.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

LOS ANGELES, MUSLERA İÇİN DEVREDE

MLS takımlarından Los Angeles FC, Uruguaylı file bekçisini transfer etmek için kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılı takımda efsane olan ve performansıyla şampiyonluklarda başrol oynayan Muslera'yı sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Amerikalılar futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

Ersin Düzen yıllar evvel ABD takımının ilgisini duyurmuş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. 34 yaşındaki kalecinin ABD'ye gitmeye şimdilik sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.

KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ

Uzun süren sakatlıktan dönen Muslera bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta kalesinde 10 gol görürken 5 kez kalesini gole kapattı.