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    Fernando Muslera'ya Los Angeles kancası

    Fernando Muslera'ya Los Angeles kancası

    Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, MLS ekiplerinden Los Angeles'ın transfer listesine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 13:56
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    Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    LOS ANGELES, MUSLERA İÇİN DEVREDE

    MLS takımlarından Los Angeles FC, Uruguaylı file bekçisini transfer etmek için kolları sıvadı.

    Sarı-kırmızılı takımda efsane olan ve performansıyla şampiyonluklarda başrol oynayan Muslera'yı sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Amerikalılar futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

    Ersin Düzen yıllar evvel ABD takımının ilgisini duyurmuş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. 34 yaşındaki kalecinin ABD'ye gitmeye şimdilik sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.

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    KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ

    Uzun süren sakatlıktan dönen Muslera bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta kalesinde 10 gol görürken 5 kez kalesini gole kapattı.

    Fernando Muslera ya Los Angeles kancası #2

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