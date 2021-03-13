- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Fernando Muslera'ya Los Angeles kancası
Fernando Muslera'ya Los Angeles kancası
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, MLS ekiplerinden Los Angeles'ın transfer listesine girdi.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 13:46
- Güncelleme : 13.03.2021 - 13:56
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
LOS ANGELES, MUSLERA İÇİN DEVREDE
MLS takımlarından Los Angeles FC, Uruguaylı file bekçisini transfer etmek için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılı takımda efsane olan ve performansıyla şampiyonluklarda başrol oynayan Muslera'yı sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Amerikalılar futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
Ersin Düzen yıllar evvel ABD takımının ilgisini duyurmuş ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. 34 yaşındaki kalecinin ABD'ye gitmeye şimdilik sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.
KALESİNDE 10 GOL GÖRDÜ
Uzun süren sakatlıktan dönen Muslera bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta kalesinde 10 gol görürken 5 kez kalesini gole kapattı.