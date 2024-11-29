Fernando Muslera'ya yeni teklif! Kalması zor gözüküyor

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Türkiye'de en çok kupa kazanan yabancı oyuncu ünvanına sahip olan Fernando Muslera, bu sezon da kritik anlarda takımını kurtarıyor.

AZ Alkmaar deplasmanında Galatasaray maça tutuk başlarken, çok erken geriye düştü. İlk pozisyonda Muslera'nın kurtarışına rağmen Hollandalılar devamında golü buldu.

TAKIMINI AYAKTA TUTTU

Sonrasında AZ Alkmaar yine net fırsatlar yakaladı ancak Muslera yüzde 100'lük kurtarışlara imza attı. İlk yarıda adeta takımını ayakta tutan Muslera, performansıyla günün yıldızlarından oldu.

YENİ KONTRAT TEKLİFİ...

Geçtiğimiz sezon bitmeden nisan ayında sözleşmesi 1 yıl daha uzatılan Muslera, böyle devam ederse Galatasaray yönetimi yeniden kontrat teklifinde bulunabilir.

Kariyerinin artık sonuna gelen Uruguaylı eldivenin ise sezon sonunda ülkesine dönme ihtimali yüksek gözüküyor.