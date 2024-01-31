Fernando Santos, Ante Rebic'i istemiyor! İkna olursa ayrılacak Yedek kaldığı için isteksiz tavırlarıyla Fernando Santos'u çıldırtan Ante Rebic'in sözleşmesinin feshedilmesi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, yıllık 2.5 milyon euro kazanan deneyimli ismi göndermenin yollarını arıyor.

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Sivasspor deplasmanından eli boş ayrılan Beşiktaş'ta Ante Rebic, bardağı taşırdı.

Teknik Direktör Fernando Santos'un, son dönemde antrenmanlardaki isteksiz tavırları yüzünden Hırvat futbolcuya Sivas'ta forma vermediği ortaya çıktı.

Santos istemiyor

Portekizli çalıştırıcı, Sivas'ta ikinci yarıda 19 yaşındaki Yakup Arda Kılıç ve 16 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans tanırken Ante Rebic'i 90 dakika boyunca kulübede bekletti.

Santos maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Benim için 16 yaşındaki oyuncuyla 35 yaşındaki futbolcu arasında fark yok. Antrenmanlarda kim iyiyse formayı ona veriyorum.' diyerek, Rebic'in idmanlarda iyi çalışmadığını ima etmişti.

İkna olursa sözleşmesi feshedilecek

Siyah-beyazlı yönetim, yıllık garanti ücreti 2.5 milyon euro olan Rebic'in Haziran 2025'te bitecek sözleşmesini feshetmek istiyor.

Milan'dan bedelsiz transfer edilen 30 yaşındaki deneyimli futbolcu ise şu an için ayrılığa yanaşmıyor.

Beklentileri karşılıksız bırakan Rebic'in, düzenli oynayamamaktan şikayetçi olduğu aktarıldı.

Sürekli ilk 11'de yer almak isteyen Hırvat futbolcunun, yedek beklemekten sıkıldığı ve bu nedenle antrenmanlarda umursamaz tavırlar sergilediği vurgulandı.