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    Fernando ve Marcao'dan Türkçe küfür dersi

    Fernando ve Marcao'dan Türkçe küfür dersi

    Ünlü futbolcular Fernando Reges ve Marcao Sevilla'daki takım arkadaşlarına Türkçe küfür öğretiyor.
    • 15.07.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 10:12
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    Sarı-kırmızılılarda başarılı bir sezon geçiren Marcao, İspanya'nın Sevilla takımına transfer oldu.

    Bir dönem Galatasaray'da birlikte oynayan Fernando Reges ve Marcao, bu kez Sevilla'da buluştu.

    Türkçe küfür öğrettiler

    İspanyol takımındaki diğer oyuncularla dinlenen Fernando Reges ve Marcao sosyal medyada paylaşılan videoda takım arkadaşlarına Türkçe küfür öğrettiği görüntüler yansıdı.

    Takım arkadaşlarına Türkçe s... lan diyen Fernando Reges'in videosu sosyal medyada gündem oldu.

    Fernando ve Marcao'dan Türkçe küfür dersi İZLE

    Fernando ve Marcao dan Türkçe küfür dersi #1

    Fernando ve Marcao dan Türkçe küfür dersi #2


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