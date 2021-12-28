Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna kattığını açıkladı.

La Liga devi Barcelona, Ferran Torres transferinde mutlu sona ulaştı.

Katalan devi, Manchester City'den genç futbolcuyu kadrosuna katarken transferi sosyal medyadan bir video ile duyurdu.

21 yaşındaki Ferran Torres, futbola Valencia altyapısında başladı. Sağ kanatta ve sol kanatta forma giyen genç futbolcu, 2018'de Valencia'nın A takımına yükseldi.

Ferran Torres, Barcelona'da İZLE



28 MİLYON EUROYA CITY’YE GİTMİŞTİ

Kısa sürede yıldızı parlayan Ferran Torres, Pep Guardiola'nın radarına girdi ve İspanyol futbolcu 2020 yazında 28 milyon euroluk bedelle Manchester City'nin yolunu tuttu.

Genç futbolcu, şu ana kadar İspanya Milli Takımı için 22 maça çıkarken 12 golle dikkat çekti.