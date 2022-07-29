- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Feyenoord'a yeni transfer
Feyenoord'a yeni transfer
Feyenoord, Uthrect forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Quinten Timber'ı renklerine bağladı.
- 29.07.2022 - 12:56
- Güncelleme : 29.07.2022 - 13:10
Konferans Ligi Kupası'nı kıl payı kaçıran Feyenoord, FC Uthrecht'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Quinten Timber'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Ajax'tan bedelsiz olarak Utrecht'e transfer olmuştu. Timber, profesyonel kariyerine başladığı Feyenoord kulübüne geri döndü.
8.5 milyon euro bonservis
Hollandalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Feyenoord, Uthrecht'e 8,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
2021-2022 sezonu Eredivisie'de 31 maçta forma giyen oyuncu, 2 gol ve 4 asist kaydetti.