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    Filip Novak, Al Jazira ile anlaştı

    Filip Novak, Al Jazira ile anlaştı

    Fenerbahçe'de etkili bir performans gösteremeyen Filip Novak, BAE takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya vardı.
    • 28.09.2022 - 08:56
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    Jorge Jesus'un planları içinde yer almayan ve bu doğrultuda lisansı çıkarılmayan Filip Novak, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırıyor. Deneyimli futbolcunun yeni rotası Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

    Vole'nin haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri takımlarında Al Jazira, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadro planlamasında düşünmediği Filip Novak için resmi teklifte bulundu. 32 yaşındaki Çek futbolcu ise Al Jazira ile anlaşma sağladı.

    Deneyimli oyuncunun en geç 4 Ekim'e kadar takımdan ayrılması bekleniyor.

    Filip Novak, Al Jazira ile anlaştı #1

    Varlık gösteremedi

    Trabzonspor kariyeri parlak geçen Novak, Fenerbahçe'nin transfer çalımı olarak Sosa ile birlikte transfer edilmişti. Bordo-mavili takımdaki başarısını burada gösteremeyen Çek sol bek, sık sık sakatlıklar yaşayarak formdan düşmüştü.

    Milli futbolcu, sarı-lacivertlilerden yıllık 1.25 milyon euro kazanıyordu.

    Filip Novak, Al Jazira ile anlaştı #2


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