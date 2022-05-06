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    Fiorentina, Bakasetas'ı istiyor

    Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un transfer gündemi hareketli durumda. Yunan basınında, 12 milyon euroluk Anastasios Bakasetas'a Fiorentina'dan teklif geldiği iddaa edildi.
    • 06.05.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:48
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    Fiorentina, Bakasetas'ı istiyor

    Süper Lig'de geçen hafta alınan Antalyaspor beraberliği ile 38 yıl aradan sonra Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte sezon fiilen kapandı.

    Şampiyonluğun verdiği rahatlık ile Trabzonspor, önümüzdeki sezon hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda. İç transfer dönemi kadar dış transfer dönemini de hareketli geçiren bordo-mavili ekibin oyuncuları dikkat çekmeye devam ediyor.

    Fiorentina, Bakasetas ı istiyor #1

    Borda-mavililerin geçtiğimiz sezonun devre arasında 3 milyon Euro karşılığında Alanyaspor ’dan kadrosuna kattığı Bakasetas, şampiyonluk yolunda özellikle ilk yarıda müthiş bir katkı verdi.

    Fiorentina gözünü karartmış

    Devre arasından beri Sporting Lizbon’la adı anılan Anastasios Bakasetas’a, İtalya’dan talip olduğu belirtildi.

    Yunan gazetelerinden Sportime'ın haberinde; 28 yaşındaki futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın bir süredir devrede olduğu ve Vincenzo Italiano'nun ekibinin 12 milyon euroluk serbest kalma bedelini de ödeyebileceği yazıldı.

    28 yaşındaki bordo-mavili, çıktığı 31 lig maçında 8 gol atarken, 4 asist yaptı.

    Fiorentina, Bakasetas ı istiyor #2

    4 oyuncuya daha talep var

    Bakasetas’ın yanı sıra Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Cornelius, Djaniny gibi isimlere de pek çok kulübün uzun zamandır ilgisi bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi, tekliflerin boyutuna göre transferde yol haritasını çizecek.

    Fiorentina, Bakasetas ı istiyor #3



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