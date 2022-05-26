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    Fiorentina, Enes Ünal'a talip oldu

    italya Serie A ekiplerinden Fiorentina, milli futbolcumuz Enes Ünal için harekete geçti. Ancak oyuncunun kulübü Getafe, 40 milyon euroluk serbest kalma maddesinden aşağı oyuncuyu satmak istemiyor.
    • 26.05.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:49
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    Fiorentina, Enes Ünal'a talip oldu

    İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, geçirdiği harika sezonun ardından önemli ekiplerden teklif almaya başladı.

    İspanyol basınında çıkan haberlere göre Enes'e, Serie A ekiplerinden Fiorentina talip oldu.

    "40 milyondan aşağı olmaz"

    Getafe'de sezonun oyuncusu seçilen Enes'in, sözleşmesinde yer alan 40 milyon euroluk serbest kalma maddesi aktive edilmedikçe oyuncuyu satmayı düşünmeyen Getafe'de teknik direktör Quique Sanchez Flores'in de Enes'in takımda kalmasını istediği yazıldı.

    Enes'in 40 milyon euro gibi bir ücrete satılması durumunda ise Getafe'nin, kadroda köklü bir revizyona giderek bu sezon yaşanan kümede kalma mücadelesi gibi sıkıntıları gelecek sezon yaşamamanın planlandığı ifade edildi.

    Fiorentina, Enes Ünal a talip oldu #1

    Ligde 16 gol kaydetti

    Enes Ünal, bu sezon ligde attığı 16 gol Getafe formasıyla bir sezonda en çok gol atma rekoruna sahip Roberto Soldado'ya ortak olmuştu.

    Fiorentina, Enes Ünal a talip oldu #2

    Fiorentina, Enes Ünal a talip oldu #3


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