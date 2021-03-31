Fiorentina'dan Fatih Terim'e teklif

İtalya basını, Fiorentina Başkanı Rocco Commisso'nun eski teknik direktörleri Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediğini yazdı.

Serie A ekibi Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmek istiyor.

Çizme basını, kulübün milyarder başkanı Rocco Commisso'nun, Fiorentinalı taraftarların çok sevdiği 67 yaşındaki teknik adamı tekrar takımın başına getirmek için harekete geçtiğini yazdı.

BAŞKAN ISRARCI

Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli teknik adamın, konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detayında verildi.

Commisso'nun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DA BIRAKMAK İSTİYOR

2000 yılında Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Terim, Floransa ekibini İtalya Kupası'nda final oynatmış ve bu başarısı sonrası Milan'ın başına geçmişti.

Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan başarılı çalıştıcının asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak.