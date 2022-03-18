Flamengo'dan Rossi açıklaması

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Diego Rossi'nin adı sık sık Güney Amerika kulüpleriyle çıkıyor. Son olarak Flamengo'dan Uruguaylı futbolcu hakkında açıklama geldi.

Brezilya'dan Flamengo takımıyla adı anılan Fenerbahçeli Diego Rossi için transfer açıklaması geldi. Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Uruguaylı futbolcu hakkında konuştu.

Brezilyalı yönetici, "Diego Rossi, Santos ve Marcos Antonio. Üçü de, Paulo Sousa'nın istediği pozisyonlara uyuyor, ancak görünüşe göre hiçbirinin transferi yakın değil." ifadelerini kullandı.





"DEMEK Kİ İŞLERİ DOĞRU YAPIYORUM"

Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçı sonrası transferine dair açıklamalar yapan Uruguaylı Rossi, Flamengo'nun kendisine ilgisiyle ilgili, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım. Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder, işleri doğru yapıyorum demektir." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Uruguaylı futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de 30 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.