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    Florent Hadergjonaj Kasımpaşa'da

    Kasımpaşa Kulübü, Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj'ı transfer ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 17:17
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 17:17
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    Florent Hadergjonaj Kasımpaşa'da

    Kasımpaşa Kulübü transferlerine devam ediyor.

    İstanbul temsilcisi, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı bonservisiyle kadrosuna kattı.

    3 YILLIK ANLAŞMA

    Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza bedelsiz olarak transfer olan İngiltere ligi takımlarından Huddersfield'ın oyuncusu Florent Hadergjonaj, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri'mizde sportif direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

    Florent Hadergjonaj Kasımpaşa da #1

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