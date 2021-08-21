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    Florenzi Milan'da

    Milan, Roma'dan Alessandro Florenzi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 12:59
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    Florenzi Milan'da

    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Serie A ekibi Milan son olarak Roma'dan Alessandro Florenzi'yi 1 sezonluğuna kiraladı.

    30 yaşındaki sağ bek Milan'da 25 numaralı formayı giyecek.

    MILAN’IN TRANSFERLERİ

    Donnaruma, Hakan Çalhanoğlu ve Laxalt gibi yıldızlarla yollarını ayıran Milan bu sezon kadrosuna Chelsea'den Fikayo Tomori, Lille'den Maignan, Sandro Tonali, Fode Ballo-Toure'yi takıma kattı.

    Ayrıca, Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiraladı.

    Florenzi Milan da #1

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