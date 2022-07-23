Florian Grillitsch, Brighton ile anlaşamadı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan fakat sonrasında Brighton ile anlaşma sağladığı belirtilen Florian Grillitsch'in Premier Lig ekibine transferinin yattığı belirtildi.

İlk olarak Galatasaray'ın anlaşma sağladığı belirtilen fakat sonrasında Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın devreye girmesiyle rotasını oraya çeviren Florian Grillitsch konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Avusturyalı oyuncunun Brighton ile her konuda anlaştığı belirtiliyordu ki son haberler transferin yattığını ifade ediyor.

Daily Telegraph'tan Mike McGrath, iki taraf arasında yapılan görüşmelere ara verildiğini belirtti. Hem Brighton'ın hem de Florian Grillitsch'in yeni seçeneklere yöneleceği aktarıldı.

Brighton'dan da esktra para istediler

Daha önce Fiorentina'ya transferi babasının yoğun talepleri üzerine gerçekleşmeyen Grillitsch'in Brighton görüşmelerinde de ekstra isteklerin olumsuzluk yarattığı belirtiliyor.

Görüşmeler askıya alındı

Brighton, Grillitsch cephesinin sürekli yeni taleplerle gelmesi üzerine görüşmeleri şimdilik askıya almış durumda.

Hoffenheim ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Florian Grillitsch'in Fiorentina'ya transferinde olduğu gibi Brighton'a transferinde de ekstra istekler sonuca engel olurken Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.