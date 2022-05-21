Florin Tanase için Beşiktaş ve Trabzonspor yarışta

Florin Tanase için Beşiktaş ve Trabzonspor yarışta

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın, FCSB (Fotbal Club Steaua București) kulübünün oyuncusu Florin Tanase ile temas halinde olduğu iddaa edildi.

Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor ve beklenilen performansı sergilemeyen Beşiktaş, gelecek sezonki planlarını şimdiden yapmaya başladı.

İki ezeli rakibin FCSB (Fotbal Club Steaua București) kulübünün kaptanı ile temas kurdukları iddaa edildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor devrede

AS.ro'nun haberine göre; Beşiktaş, FCSB'de forma giyen Florin Tanase için devreye girdi.

Haberin detaylarında siyah-beyazlıların yanı sıra Trabzonspor'un da başarılı oyuncuyu transfer etmek istediği kaydedildi.

Her yerden talip var

Tecrübeli futbolcunun çok sayıda talibinin olduğu belirtilirken Rumen 10 numaraya; Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD'den de tekliflerin olduğu vurgulandı.

FCSB, oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor

Bu kadar teklife rağmen FCSB'nin oyuncunun başka takıma transferine sıcak bakmadığı kaydedildi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un kısa süre içerisinde resmi teklifte bulunması bekleniyor.





35 maçta 27 gole katkı sağladı

FCSB'nin kaptanı Florin Tanase, bu sezon takımıyla 35 müsabakada top koşturdu. 27 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 20 kez havalandırırken 7 de asist yaptı.

Takımı ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro olarak biliniyor.