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- Florin Tanase için Beşiktaş ve Trabzonspor yarışta
Florin Tanase için Beşiktaş ve Trabzonspor yarışta
- 21.05.2022 - 10:19
- Güncelleme : 21.05.2022 - 11:10
Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor ve beklenilen performansı sergilemeyen Beşiktaş, gelecek sezonki planlarını şimdiden yapmaya başladı.
İki ezeli rakibin FCSB (Fotbal Club Steaua București) kulübünün kaptanı ile temas kurdukları iddaa edildi.
Beşiktaş ve Trabzonspor devrede
AS.ro'nun haberine göre; Beşiktaş, FCSB'de forma giyen Florin Tanase için devreye girdi.
Haberin detaylarında siyah-beyazlıların yanı sıra Trabzonspor'un da başarılı oyuncuyu transfer etmek istediği kaydedildi.
Her yerden talip var
Tecrübeli futbolcunun çok sayıda talibinin olduğu belirtilirken Rumen 10 numaraya; Avrupa, Asya ve Körfez ülkelerinin yanı sıra ABD'den de tekliflerin olduğu vurgulandı.
FCSB, oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor
Bu kadar teklife rağmen FCSB'nin oyuncunun başka takıma transferine sıcak bakmadığı kaydedildi.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un kısa süre içerisinde resmi teklifte bulunması bekleniyor.
35 maçta 27 gole katkı sağladı
FCSB'nin kaptanı Florin Tanase, bu sezon takımıyla 35 müsabakada top koşturdu. 27 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 20 kez havalandırırken 7 de asist yaptı.
Takımı ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin euro olarak biliniyor.