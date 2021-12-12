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    Fluminense'den Felipe Melo açıklaması

    Palmeiras ile yollarını ayıran Felipe Melo'nun Galatasaray'a döneceği konuşulsa da Fluminense Başkanı Mario Bittencourt tecrübeli futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 10:42
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    Fluminense'den Felipe Melo açıklaması

    Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de kulüp başkanı Mario Bittencourt, Felipe Melo için açıklama yaptı.

    Bittencourt, Palmeiras ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Felipe Melo ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

    Fluminense den Felipe Melo açıklaması #1

    "PRENSİPTE ANLAŞTIK"

    Melo'nun transferini pazartesi günü açıklamak istediklerini dile getiren Fluminense Başkanı, "Felipe Melo ile prensipte anlaşma sağladık. Transferi pazartesi günü resmen açıklamak gibi bir niyetimiz var." ifadelerini kullandı.

    38 yaşındaki Felipe Melo'nun biten sözleşmesinin ardından Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmiş ancak sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamayla bu iddianın asılsız olduğu belirtilmişti.

    Fluminense den Felipe Melo açıklaması #2

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