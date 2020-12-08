Fode Koita, Beşiktaş'a gelmek istediğini açıkladı

Kasımpaşa'nın Gineli golcüsü Fode Koita, siyah-beyazlılara 3-0 yenildikleri maçın ardından "İnşallah devre arasında Beşiktaş takım otobüsüne ben de bineceğim" dedi.

Beşiktaş'ın sezon başında almak için çok uğraştığı ancak Kasımpaşa'nın bırakmadığı Fode Koita, siyah-beyazlı takıma gelmeyi çok istiyor.

Geçtiğimiz cuma günü deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilen Paşa'da Gineli golcü, maç sonu yaptığı açıklamayla transfer ateşini yaktı.

"İNŞALLAH DEVRE ARASI"

30 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası Beşiktaş takım otobüsünün yanından geçerken kendisine yöneltilen "Ne zaman bu otobüse bineceksin?" sorusuna "İnşallah devre arası" diyerek cevap verdi.

Tecrübeli golcünün bu sözlerinin ardından, Kartal'ın devre arasında bir kez daha İstanbul ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

Bu sezon 6 maçta forma giyen Koita, rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.