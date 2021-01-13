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    Fortuna Düsseldorf’tan Beşiktaş'a olumsuz yanıt

    Fortuna Düsseldorf, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kenan Karaman'ın devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 16:11
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    Fortuna Düsseldorf’tan Beşiktaş'a olumsuz yanıt

    Beşiktaş’ın Kenan Karaman transferi sezon sonuna kaldı...

    26 yaşındaki oyuncu için Fortuna Düsseldorf’a resmi teklifini sunan siyah-beyazlılar, Alman ekibinden olumsuz yanıt aldı.

    Kenan’ı kadrosunda tutmak isteyen Alman kulübü, transfere onay vermedi.

    SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

    Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak milli futbolcu için 6 ay bekleyecek. Kartal, Kenan’ı haziran ayında bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

    Hoffenhaim altyapısında yetişen Karaman, 2014-2018 yılları arasında Hannover 96 forması giydi. 2018 yılında Fortuna Düsseldorf transfer olan 26 yaşındaki forvet, 3 sezondur Alman ekibinde oynuyor.

    Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile 15 maça çıkan Kenan, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. A Milli takım formasını 17 kez giyen Kenan Karaman, fileleri 4 kez havalandırdı.

    Fortuna Düsseldorf’tan Beşiktaş a olumsuz yanıt #1

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