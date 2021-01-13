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- Fortuna Düsseldorf’tan Beşiktaş'a olumsuz yanıt
Fortuna Düsseldorf’tan Beşiktaş'a olumsuz yanıt
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 15:09
- Güncelleme : 13.01.2021 - 16:11
Beşiktaş’ın Kenan Karaman transferi sezon sonuna kaldı...
26 yaşındaki oyuncu için Fortuna Düsseldorf’a resmi teklifini sunan siyah-beyazlılar, Alman ekibinden olumsuz yanıt aldı.
Kenan’ı kadrosunda tutmak isteyen Alman kulübü, transfere onay vermedi.
SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak milli futbolcu için 6 ay bekleyecek. Kartal, Kenan’ı haziran ayında bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Hoffenhaim altyapısında yetişen Karaman, 2014-2018 yılları arasında Hannover 96 forması giydi. 2018 yılında Fortuna Düsseldorf transfer olan 26 yaşındaki forvet, 3 sezondur Alman ekibinde oynuyor.
Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile 15 maça çıkan Kenan, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. A Milli takım formasını 17 kez giyen Kenan Karaman, fileleri 4 kez havalandırdı.