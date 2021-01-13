Fortuna Düsseldorf’tan Beşiktaş'a olumsuz yanıt

Fortuna Düsseldorf, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kenan Karaman'ın devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermedi.

Beşiktaş’ın Kenan Karaman transferi sezon sonuna kaldı...

26 yaşındaki oyuncu için Fortuna Düsseldorf’a resmi teklifini sunan siyah-beyazlılar, Alman ekibinden olumsuz yanıt aldı.

Kenan’ı kadrosunda tutmak isteyen Alman kulübü, transfere onay vermedi.

SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi tamamlanacak milli futbolcu için 6 ay bekleyecek. Kartal, Kenan’ı haziran ayında bedelsiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Hoffenhaim altyapısında yetişen Karaman, 2014-2018 yılları arasında Hannover 96 forması giydi. 2018 yılında Fortuna Düsseldorf transfer olan 26 yaşındaki forvet, 3 sezondur Alman ekibinde oynuyor.

Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile 15 maça çıkan Kenan, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. A Milli takım formasını 17 kez giyen Kenan Karaman, fileleri 4 kez havalandırdı.