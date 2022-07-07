Fousseni Diabate, Partizan'da

Sırbistan Ligi temsilcisi Partizan, bonservisi Trabzonspor’da olan Fousseni Diabate’yi renklerine bağladığını açıkladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrodaki gereksiz oyuncuları azaltmak için de yoğun çaba sarf ediyor.

Sırbistan ekibi Partizan, bonservisi Trabzonspor’da bulunan 23 yaşındaki Malili oyuncu Fousseni Diabate’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Giresunspor'da kiralıktı

26 yaşındaki Diabate, geçtiğimiz sezon Giresunspor’da kiralık oyuncu olarak görev yapıyordu.

Kanat oyuncusu Fousseni Diabate, Giresunspor formasıyla kiralık olarak çıktığı 34 maçta 6 gol ve 3 asistlik başarı gösterdi.