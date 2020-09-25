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    Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

    Trabzonspor, dün Türkiye'ye getirdiği Fousseni Diabate'yi resmen açıkladı. Leicester City ile her konuda anlaşan Trabzonspor tecrübeli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 15:34
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    Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

    İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

    İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

    Leicester City'nin ardından Trabzonspor da Fousseni Diabate'nin transferini açıkladı.

    Mailili futbolcu için 1 milyon 573 bin 170 euronun üç taksit halinde ödeneceği duyuruldu.

    Fousseni Diabate resmen Trabzonspor da #1

    İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

    "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir."

    3+1 yıllık sözleşme imzalayan Diabate'nin kazanacağı yıllık garanti ücret de KAP'a bildirildi.

    Fousseni Diabate resmen Trabzonspor da #2

    İşte tecrübeli futbolcunun kazanacağı ücret:

    2020-21: 1 milyon euro

    2021-22: 1 milyon euro

    2022-23: 1 milyon euro

    2023-24: 1 milyon 50 bin euro

    SİVASSPOR'DA OYNAMIŞTI

    2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.

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