Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, dün Türkiye'ye getirdiği Fousseni Diabate'yi resmen açıkladı. Leicester City ile her konuda anlaşan Trabzonspor tecrübeli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

Leicester City'nin ardından Trabzonspor da Fousseni Diabate'nin transferini açıkladı.

Mailili futbolcu için 1 milyon 573 bin 170 euronun üç taksit halinde ödeneceği duyuruldu.

İŞTE TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir."

3+1 yıllık sözleşme imzalayan Diabate'nin kazanacağı yıllık garanti ücret de KAP'a bildirildi.

İşte tecrübeli futbolcunun kazanacağı ücret:

2020-21: 1 milyon euro

2021-22: 1 milyon euro

2022-23: 1 milyon euro

2023-24: 1 milyon 50 bin euro



SİVASSPOR'DA OYNAMIŞTI

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da forma giyen Diabate, geçen sezon da kiralık olarak Fransız ekibi Amiens'te oynamıştı.