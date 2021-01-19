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    France Football: Juventus, Yusuf Yazıcı'yı istiyor

    France Football: Juventus, Yusuf Yazıcı'yı istiyor

    Fransız basını, Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın, İtalyan devi Juventus'un transfer listesinde olduğunu yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 10:59
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    Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ile birlikte Lille'ı sırtlayan isimlerden biri olan Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine girmeyi başardı.

    France Football gazetesi, İtalyan devi Juventus'un milli futbolcumuzu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

    40 MİLYON EURO

    Haberde, Lille'in Yusuf için 40 milyon euro istediği ve Milan'ın da oyuncunun peşinde olduğu belirtildi.

    France Football: Juventus, Yusuf Yazıcı yı istiyor #1

    11 GOL 4 ASİST

    Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 11 gol atıp 4 de asist yaptı.

    France Football: Juventus, Yusuf Yazıcı yı istiyor #2

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