Francisco Calvo, Hatayspor'a imza attı

İHA
Son dönemde teknik direktör değişikliğinin ardından transfer çalışmalarına da hız veren Hatayspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Hatay ekibi, 32 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna dahil etti.
"FORMAMIZLA SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Daha önce Konyaspor ve FC Jurez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin’e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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