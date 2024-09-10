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Francisco Calvo, Hatayspor'a imza attı

Francisco Calvo, Hatayspor'a imza attı Süper Lig takımlarından Hatayspor, daha önce Konyaspor ve FC Jurez takımlarında forma giyen defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.