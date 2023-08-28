Francisco Montero, Arouca'ya kiralandı Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'nun Portekiz ekibi Arouca'ya kiralandığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, İspanyol savunmacı Francisco Montero ile yollarını ayırıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Portekiz temsilcisi Arouca, oyuncunun transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Montero'nun kiralık olarak gönderileceği, anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer alacağı öne sürüldü.

Geçen sezon 4 maçta forma giydi

Geçen sezon Beşiktaş formasını 4 resmi maçta giyen 24 yaşındaki savunmacı, ligin ikinci yarısını kiralık olarak Hamburg'da geçirmişti.

Montero'nun, Beşiktaş ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.