Beşiktaş, Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Stoper bölgesini güçlendiren Beşiktaş'tan transferle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Francisco Montero'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI

"Futbol Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz."

Francisco Montero, Beşiktaş'ta İZLE

"EN ÖZEL İLKLERİ İSTANBUL'DA YAŞADIM"

Montero, transferi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatta en çok iz bırakan anlar, tecrübe ettiğimiz zorluklar ve başarılardır. İz bırakılan, çünkü geriye dönüp baktığımızda her ikisini de tebessümle hatırlarız. Türkiye'ye ilk gelişimiz bizim için hayata meydan okumak gibiydi.

Genç yaşta ilk defa yurt dışına çıkmak, bilmediğin bir ülkede hamile eşini evde yalnız bırakıp maçtan maça koşturmak... Tüm bunlar, tecrübe ederken zorlandığın ama sonrasında seni olgunlaştıran özel anlara dönüşüyor.

Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Tüm bunlar için Beşiktaş'a minnettarım."