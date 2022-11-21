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    Francisco Montero, Fatih Karagümrük ile görüşüyor

    Francisco Montero, Fatih Karagümrük ile görüşüyor

    Beşiktaş'ın genç savunmacısı Francisco Montero'nun, ocak ayında Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.
    • 21.11.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:17
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    Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'nun İstanbul'da kalmak istemesi üzerine menajeri harekete geçmişti.

    Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile temasa geçen İspanyol futbolcunun, devre arasında İstanbul ekibine gitmesi bekleniyor.

    İtalyan çalıştırıcının ilk 11'de oynatmak istemesinden etkilenen 23 yaşındaki savunmacı, burada gösterdiği performansla yeniden kariyerini yükselişe geçirmek istiyor.

    Francisco Montero, Fatih Karagümrük ile görüşüyor #1

    Sadece 4 maç oynadı

    Bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 4 maça çıkan Montero, geldiğinden bu yana kendisinden beklenen patlamayı yapamadı.

    Genç oyuncunun takımdan ayrılmasıyla birlikte savunma bölgesine başka bir transfer yapılması bekleniyor.

    Francisco Montero, Fatih Karagümrük ile görüşüyor #2


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