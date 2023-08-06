Francisco Montero takımda kalmak istiyor Geçen sezon Hamburg'a kiralanan Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, takımda kalacak gibi çalışıyor.

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga 2 takımlarından Hamburg'da kiralık olarak geçiren Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

İyi teklif gelmezse kalacak

Teknik ekibin, 24 yaşındaki futbolcudan memnun olduğu öğrenildi. 2025'e kadar kontratı bulunan ve Neftçi ile yapılacak maçların kadrosuna da adını yazdıran Montero'ya iyi bir teklif gelmezse futbolcu takımda kalacak.

2021 yılında Atletico Madrid'den bonservisinin yarısı 750 bin euroya transfer edilen Montero siyah-beyazlı formayı toplam 46 maçta terletti.