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    Francisco Montero yeniden Beşiktaş'ta

    Francisco Montero yeniden Beşiktaş'ta

    Beşiktaş, geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda bulunan Atletico Madrid'den İspanyol stoper Francisco Montero'nun bonservisinin %50’sini alarak oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 16:27
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    Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

    Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda bulunan İspanyol stoper Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.

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    BONSERVİSİNİN YARISI ALINDI

    750 bin euro karşılığında Montero'nun bonservisinin %50'si Atletico Madrid'den satın alındı.

    Montero'nun bu akşam İstanbul’da olması bekleniyor.

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    LİGDE 13 KEZ FORMA GİYDİ

    İspanyol futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 13 kez forma giymişti. Kadıköy'de 4-3 kazanılan Fenerbahçe derbisindeki performansıyla ise alkış almıştı.

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