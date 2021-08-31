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Francisco Montero yeniden Beşiktaş'ta
Beşiktaş, geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda bulunan Atletico Madrid'den İspanyol stoper Francisco Montero'nun bonservisinin %50’sini alarak oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 16:27
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlılar geçtiğimiz yıl kiralık olarak kadrosunda bulunan İspanyol stoper Francisco Montero'yu kadrosuna kattı.
BONSERVİSİNİN YARISI ALINDI
750 bin euro karşılığında Montero'nun bonservisinin %50'si Atletico Madrid'den satın alındı.
Montero'nun bu akşam İstanbul’da olması bekleniyor.
LİGDE 13 KEZ FORMA GİYDİ
İspanyol futbolcu geçen sezon Süper Lig'de 13 kez forma giymişti. Kadıköy'de 4-3 kazanılan Fenerbahçe derbisindeki performansıyla ise alkış almıştı.