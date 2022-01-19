Franck Ribery'ye Süper Lig'den 2 talip

Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery'yi, Süper Lig'den Kasımpaşa ve Karagümrük'ün istediği kaydedildi.

Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Franck Ribery ile ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya atıldı.

Foot Mercato, 38 yaşındaki Fransız oyuncuyu isteyen iki Süper Lig kulübünü açıkladı. Haberde, bu kulüplerin Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük olduğu belirtildi.

38 yaşındaki futbolcu, Fiorentina'da geçirdiği iki sezonun ardından opsiyonlu olarak 1 yıllığına Salernitana'ya imza atmıştı.





12 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Tecrübeli kanat oyuncusu, Salernitana'da bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Ribery 2005 yılında ülkemizde Galatasaray forması giymişti.



