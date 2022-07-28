Frank Lampard'ın yeni öğrencisi Ruben Vinagre

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen sol bek Ruben Vinagre, Everton'a transfer oldu.

Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki oyuncusu Ruben Vinagre, Premier Lig ekiplerinden Everton kiralık olarak kadrosuna kattı. Vinagre, Tarkowski transferinin ardından Everton'un bu yaz transfer ettiği 2. isim oldu.

Everton'da bir yıl olarak kiralık kalacak Vinagre için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberleri gündem olmuştu.

“Lampard ile çalışmak beni heyecanlandırıyor”

Portekizli oyuncu, 2021-2022 sezonunda Sporting Lizbon formasıyla toplam 18 maça çıktı.

Transferin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan sol bek Vinagre, "Everton gibi büyük bir kulübe katılmak bir rüyanın gerçek olması. Çok iyi oyuncularla ve Frank Lampard ile çalışmak beni heyecanlandırıyor." dedi.