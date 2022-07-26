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    Frankfurt'tan Galatasaray'a Ali Akman için şartlı evet

    Frankfurt'tan Galatasaray'a Ali Akman için şartlı evet

    Galatasaray'ın istediği Ali Akman için Eintracht Frankfurt'un koydurmak istediği maç şartı transferin önüne geçti.
    • 26.07.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:26
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    Kasımpaşa’yla oynanan hazırlık maçında oyuna girdikten 5 dakika sonra galibiyet golünü atan yeni transfer Seferovic’in yedeği olarak yerli statüsündeki Ali Akman’ı düşünen teknik direktör Okan Buruk’un, genç ismin kamp çalışmalarına katılmasını beklediği kaydedildi.

    Eintracht Frankfurt, 2 sezon önce Bursaspor’dan ayrılan 21 yaşındaki santraforu bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve geçen yıl NEC Nijmegen’e kiralık olarak göndermişti. Florya’da aktif olarak görev alan eski futbolcu Ayhan Akman’ın yeğeni olan genç yeteneğin de Parçalı formayı giymek istediği bildirildi.

    Frankfurt tan Galatasaray a Ali Akman için şartlı evet #1

    Frankfurt oynamasını istiyor

    Ancak geçen yıl Hollanda Ligi’nde NEC Nijmegen ile 21 kez ilk 11’de sahaya çıkarken toplam 32 maçta forma giyip 6 da gol kaydeden Ali’nin gelişimi için oynaması gerektiğini düşünen Alman ekibi, Galatasaray’da oyuncusunun sürekli yedek olabileceğinden endişe ettiği öğrenildi.

    Frankfurt tan Galatasaray a Ali Akman için şartlı evet #2

    Kararı Okan Buruk verecek

    Sarı-kırmızılıların resmi olarak kiralık teklifinde bulunduğu genç forvet için karar aşamasında olan E.Frankfurt’un, en az 25 maçta oyuncusunun forma giymesi için Cimbom’a şart koştuğu öğrenildi.

    Bu sezon Avrupa’da olmayacak olan Galatasaray’ın bu şartı kabul edip etmeyeceği konusunda son kararı Okan Hoca’nın vereceği ifade edildi.

    Frankfurt tan Galatasaray a Ali Akman için şartlı evet #3


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