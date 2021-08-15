Fransız basını: Fenerbahçe, Denis Bouanga ile ilgileniyor

Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, forvet transferi için Denis Bouanga ile de görüşmelere başladı.

Fenerbahçe transfer sezonu devam ederken takıma takviyeler yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon forvetlerinden verim alamadı. Cisse, Samatta ve Thiam'dan beklenen katkı alınamadı ve sarı lacivertliler şampiyonluk yarışını Beşiktaş 'a kaybetti.

Bu sene Caulker, Serdar Dursun, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'ı transfer eden Fenerbahçe forvet ve kanat oyuncu için girişimlerine devam ediyor.

Denis Bouanga'nın performansı İZLE

BOUANGA LİSTEDE

Fransa'dan gelen iddia ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Denis Bouanga ile teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. Sarı-lacivertliler bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Tanzanyalı golcü Samatta da Fransız ekibine teklif edilecek. Fransız basını Samatta'nın da Ligue 1'de oynamaya sıcak baktığını belirtti.