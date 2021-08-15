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    Fransız basını: Fenerbahçe, Denis Bouanga ile ilgileniyor

    Fransız basını: Fenerbahçe, Denis Bouanga ile ilgileniyor

    Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, forvet transferi için Denis Bouanga ile de görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 11:39
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    Fenerbahçe transfer sezonu devam ederken takıma takviyeler yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

    Sarı-lacivertliler, geçen sezon forvetlerinden verim alamadı. Cisse, Samatta ve Thiam'dan beklenen katkı alınamadı ve sarı lacivertliler şampiyonluk yarışını Beşiktaş 'a kaybetti.

    Bu sene Caulker, Serdar Dursun, Kim Min-Jae ve Burak Kapacak'ı transfer eden Fenerbahçe forvet ve kanat oyuncu için girişimlerine devam ediyor.

    Denis Bouanga'nın performansı İZLE

    Fransız basını: Fenerbahçe, Denis Bouanga ile ilgileniyor #1

    BOUANGA LİSTEDE

    Fransa'dan gelen iddia ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

    Fransız basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Saint-Etienne'den Denis Bouanga ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin Denis Bouanga ile teklif hazırladığı gelen bilgiler arasında. Sarı-lacivertliler bonservisle oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

    Tanzanyalı golcü Samatta da Fransız ekibine teklif edilecek. Fransız basını Samatta'nın da Ligue 1'de oynamaya sıcak baktığını belirtti.

    Fransız basını: Fenerbahçe, Denis Bouanga ile ilgileniyor #2

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