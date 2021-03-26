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    Fransız basını: Fenerbahçe ve Galatasaray Ghezzal için devreye girebilir

    Fransızlar, Beşiktaş'ın kiralık olarak Leicester City'den kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal için sezon sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devreye girebileceğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 14:59
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    Fransız basını: Fenerbahçe ve Galatasaray Ghezzal için devreye girebilir

    Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden Cezayir Milli Takımı'na davet edilen Rachid Ghezzal'la ilgili olarak Fransız basınında bir iddia gündeme geldi.

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal, sakatlandığı için ikinci yarıda forma giyemedi.

    Fransız basını: Fenerbahçe ve Galatasaray Ghezzal için devreye girebilir #1

    28 yaşındaki futbolcunun korkulacak bir durumunun olmadığı ancak tedbir amaçlı pazartesi günkü Botswana maçında forma giymeyeceği açıklandı.

    Fransız basınından Sebastien Denis, Beşiktaş'ta 21 lig maçında 13 asist yapan Rachid Ghezzal'ın yakın arkadaşıyla yaptığı konuşmayı aktardı. Ghezzal'ın yakın arkadaşı "Rachid Ghezzal kendini iyi hissediyor ve Cezayir Milli Takımı'na yeniden döndüğü için hem mutlu hem de gururlu. Beşiktaş'a imza attığında, önceliklerinin başında iyi performans göstermek ve milli takıma dönmek vardı. Bunun için aşırı motiveydi ve kısa sürede başardı." ifadelerini kullandı.

    Fransız basını: Fenerbahçe ve Galatasaray Ghezzal için devreye girebilir #2

    "FENERBAHÇE VE GALATASARAY..."

    Öte yandan haberin devamında Rachid Ghezzal'ın geleceğiyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullanıldı. "Beşiktaş, Rachid Gehzzal'ı kadrosunda tutabilmek için her şeyi yapacak. Brendan Rodgers, Ghezzal'a çok güvenmediği için Leicester City'deki geleceği belirsiz. Ghezzal sezonu başladığı gibi bitirebilirse; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, Avrupa'dan birçok ekip transfer için devreye girebilir." iddiası ortaya atıldı.

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