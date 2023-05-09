Fransız basını: Lionel Messi, Al-Hilal'le anlaştı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi'ye 400 milyon euroluk tarihi bir teklifte bulunmuştu. Arjantinli yıldızın Arabistan ekibiyle her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fransız haber ajansı AFP'de yer alan habere göre; Lionel Messi, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile her konuda anlaşma sağladı.

Daha önce Arabistan ekibinin Messi'ye yıllık 400 milyon euro teklif ettiği belirtilmişti.

Anlaşma sağlandı

Oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindiği ve her konuda anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Al Hilal'in kısa süre içinde resmi açıklamayı yapmasının beklendiği de aktarıldı.

Al Hilal'in Suudi Arabistan Ligi'ndeki ezeli rakibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.