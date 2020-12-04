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    Fransız basını: Messi, PSG'ye gidecek

    Fransız basını: Messi, PSG'ye gidecek

    Fransız RMC Sport’tan Daniel Riolo, Lionel Messi'nin gelecek sezon kesin olarak PSG forması giyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 14:02
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 15:19
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    Barcelona yönetimiyle yaşadığı kriz sonrası gönülsüz olarak takımda kalan Lionel Messi, özellikle yakın arkadaşı Suarez'in gönderilmesi ve ligde alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Katalan ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

    Kariyerini farklı bir ligde sürdürmeyi planlayan Arjantinli yıldızın PSG'ye transfer olacağı iddia edildi.

    "MESSİ SENEYE KESİN PSG'DE"

    Fransız RMC Sport’tan Daniel Riolo, “Messi önümüzdeki sene kesin olarak PSG’de yer alacak. Çok ciddiyim, Messi önümüzdeki yıl PSG’de olacak." dedi.

    Fransız basını: Messi, PSG ye gidecek #1

    NEYMAR NE DEMİŞT?

    Neymar, Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklamada "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız." diyerek Messi'nin PSG'ye transfer olacağının sinyallerini vermişti.

    Fransız basını: Messi, PSG ye gidecek #2

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