Fransız basını: Messi, PSG'ye gidecek

Fransız RMC Sport’tan Daniel Riolo, Lionel Messi'nin gelecek sezon kesin olarak PSG forması giyeceğini söyledi.

Barcelona yönetimiyle yaşadığı kriz sonrası gönülsüz olarak takımda kalan Lionel Messi, özellikle yakın arkadaşı Suarez'in gönderilmesi ve ligde alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Katalan ekibinden ayrılmayı düşünüyor.

Kariyerini farklı bir ligde sürdürmeyi planlayan Arjantinli yıldızın PSG'ye transfer olacağı iddia edildi.

"MESSİ SENEYE KESİN PSG'DE"

Fransız RMC Sport’tan Daniel Riolo, “Messi önümüzdeki sene kesin olarak PSG’de yer alacak. Çok ciddiyim, Messi önümüzdeki yıl PSG’de olacak." dedi.

NEYMAR NE DEMİŞT?

Neymar, Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklamada "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız." diyerek Messi'nin PSG'ye transfer olacağının sinyallerini vermişti.