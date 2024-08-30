Fransız basının iddiası! Hakim Ziyech, Ajax'a dönmek istiyor Fransız Basını, Hakim Ziyech'in Galatasaray’dan ayrılmak ve eski takımı Ajax'a geri dönmek istediğini ifade etti.

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Transferin hareketli takımlarından olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Derrick Köhn'ü Bundesliga takımı Werder Bremen'e kiralayan sarı-kırmızılı takımda bir ayrılık daha yaşanabilir.

ZIYECH, AYRILMAK İSTİYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; Hakim Ziyech, Galatasaray’dan ayrılmak ve eski takımı Ajax'a geri dönmek istiyor.

İLGİ KARŞILIKLI

Haberde ayrıca, Hollanda ekibinin de bu transfere sıcak baktığı ancak anlaşmanın tamamlanabilmesi için satış yapılması gerektiği aktarıldı.

ARABİSTAN'DAN DA TALEP VAR

Suudi Arabistan Pro ekiplerinin de Faslı yıldıza talip olduğu ve transfer döneminin sonlarına doğru bunun da bir seçenek olacağı iddia edildi.

GALATASARAY'DA 27 MAÇA ÇIKTI

9 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıktı. Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle mücadele etti.

Galatasaray, 31 yaşındaki Hakim Ziyech ile yeni sezon öncesi 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.