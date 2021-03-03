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    Fransızlar İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

    Fransızlar İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

    Son yıllarda birçok Türk futbolcuyu transfer eden Fransızların, Süper Lig'e olan ilgisi devam ediyor. Metz ve Nimes kulüpleri, sezon sonunda İrfan Can için Göztepe'nin kapısını çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 11:08
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    Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın ardından bir Türk daha Fransa Ligue 1'e gitmeye hazırlanıyor.

    Göztepe'de gösterdiği performansla Fransızların dikkatini çeken İrfan Can Eğribayat'a, Metz ve Nimes takımları talip oldu.

    SEZON SONUNDA TEKLİF YAPACAKLAR

    Oyuncuyu uzun süredir izleyen Fransız ekiplerinin, sezon sonunda Göztepe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

    Fransızlar İrfan Can Eğribayat ın peşinde #1

    2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Bu sezon 24 maçta forma giyen 22 yaşındaki file bekçisi, 7 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Başarılı eldivenin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Fransızlar İrfan Can Eğribayat ın peşinde #2

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