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Fransızlar İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

Fransızlar İrfan Can Eğribayat'ın peşinde

Son yıllarda birçok Türk futbolcuyu transfer eden Fransızların, Süper Lig'e olan ilgisi devam ediyor. Metz ve Nimes kulüpleri, sezon sonunda İrfan Can için Göztepe'nin kapısını çalacak.