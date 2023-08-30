Fransızlar Marco Verratti'nin yeni takımını açıkladı Galatasaray'a da yazılan Marco Verratti'nin transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Marco Verratti transferi için PSG'nin Al-Arabi ile anlaştığı öne sürüldü.

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Adı Galatasaray'la da anılan Marco Verratti'nin akıbeti belirsizliğini koruyor. İtalyan yıldız için Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geçildi.

RMC Sport'un haberine göre; PSG ve Al-Arabi, Marco Verratti'nin transferi konusunda el sıkıştı. Haber detayında Katar ekibinin yıldız futbolcu için PSG'ye bonuslarla birlikte 45 milyon euro ödeyeceği bilgisi verildi.

Marco Verratti'nin Al-Arabi ile anlaşması durumunda transferin resmen gerçekleşeceği ancak oyuncunun önünde farklı tekliflerin de olduğu vurgusu yapıldı.

416 maçta 11 gol ve 61 asist

11 yıldır PSG forması giyen Marco Verratti, Fransız deviyle çıktığı toplam 416 maçta 11 gol, 61 asistlik skor katkısı verdi.