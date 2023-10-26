Fred'e İngiltere'den sürpriz talip! Ocak ayında kapıyı çalacaklar Fenerbahçe formasıyla başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcu Fred'e sürpriz bir talip çıktı. İngiliz ekibinin, devre arasında tecrübeli isim için sarı-lacivertli takımın kapısını çalacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fred'e sürpriz talip çıktı...

Bahis oynadığı için yaklaşık 10 ay ceza alması beklenen Tonali'nin yerine geçici bir süre için oyuncu bakan Newcastle'ın alternatifli listesindeki isimlerden birinin de Fred olduğu ortaya çıktı.

Newcastle menajeri Eddie Howe'un listesinde sadece 4 isme yer verdiği öğrenilirken, bunlardan biri de Fred. Ada ekibi, ocakta teklif yapabilir.

Fred bu sezon ne yaptı?

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon toplamda 12 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 4 asist üretti.

Fred'in, sarı-lacivertli ekiple 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sambacı oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.