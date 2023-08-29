Fredrick Midtsjö, Pendikspor yolunda Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrick Midtsjö takımdan ayrılmak üzere. 30 yaşındaki futbolcu, 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Pendikspor'a transfer oluyor.

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Yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği yıldız isimlerle dikkatleri çeken Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Hareketli günler geçiren Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takımda Molde karşısında kazanılan 3-2'lik zaferde attığı son dakika golüyle alkış toplayan Norveçli futbolcu Fredrick Midtsjö ile yollar ayrılıyor.

3 yıllık sözleşme imzalayacak

TRT Spor'un haberine göre; Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Pendikspor'la anlaşma sağladı. Midtsjö, Pendikspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Pendikspor, 3 milyon euro ödeyecek

İstanbul temsilcisi, deneyimli orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

30 yaşındaki futbolcunun Molde ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Pendikspor'a transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray, 3.5 milyon euro ödemişti

Geçtiğimiz transfer döneminde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon euro bonservise bedeli karşılığında kadroya katılan ve 2025 yılına kadar sözleşme imzalanan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 28 kez giydi.

Midtsjö, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.