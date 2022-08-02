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    Fredrik Midtsjo, Galatasaray'da

    Fredrik Midtsjo, Galatasaray'da

    Galatasaray, uzun süredir peşinden koştuğu Fredrik Midtsjo transferinde mutlu sona ulaştı. Norveçli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
    • 02.08.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 12:05
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    Galatasaray, AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna kattığını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, oyuncu için Hollanda kulübüyle 3 milyon 500 bin euro karşılığında anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Tecrübeli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, oyuncuya yıllık 975 bin euro ücret ödeyecek.

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü duyurdu - İZLE

    Fredrik Midtsjo, Galatasaray da #1

    Galatasaray duyurdu

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

    Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

    Fredrik Midtsjo, Galatasaray da #2

    "Sabırsızlanıyorum"

    Yeni transfer Fredrik Midtsjö yaptığı açıklamada, "Galatasaray etkileyici bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Gelmeden önce Omar ile konuştum. Bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüpte çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar ve takım için her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim." ifadelerini kullandı.

    Fredrik Midtsjo, Galatasaray da #3


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