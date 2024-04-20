Fulham, Carlos Vinicius'un geleceğini belirledi Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'la olan kiralık sözleşmesi sona erecek ve Fulham'a dönecek Carlos Vinicius'un geleceği belli oldu. İngiliz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu satmayı planlıyor.

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Süper Lig'de geride kalan 32 maç sonunda topladığı 87 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde son 6 haftaya lider olarak giren Galatasaray'da Carlos Vinicius'un geleceği belli oluyor.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların devre arası transfer döneminde Premier Lig ekibi Fulham'dan 600 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu, sezonun sona ermesiyle İngiltere'ye geri dönecek.

Galatasaray'a veda edecek golcü futbolcu, gelecek sezon Fulham forması giymeye devam edecek.

Ancak Vinicius'un son durumu hakkında İngiliz basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fulham para kazanma peşinde

The Standard'ın haberine göre; Fulham, mukavelesi 2025 yılında sona erecek olan Carlos Vinicius'u satarak para kazanmak istiyor.

Premier Lig ekibinde birinci forvet konumunda olan Rodrigo Muniz, formda bir sezon geçirerek son 11 maçta 8 gol attı. Birmingham'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir dönem geçiren genç golcü Jay Stansfield'ın da gelecek sezon Fulham'a geri dönmesi bekleniyor.

Teklifler değerlendirilecek

Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın forvet hattındaki zenginliği göz önüne alarak Vinicius'u gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediği belirtildi.

İngiliz kulübü, bu nedenle gelecek yaz Carlos Vinicius'a gelecek satın alma tekliflerini değerlendirmeye alacak.

11 maçta iki gol attı

5 milyon euro piyasa değerine sahip deneyimli oyuncu, Galatasaray formasını 11 resmi maçta sırtına geçirdi.

Carlos Vinicius, bu karşılaşmalarda iki kez ağları sarsmayı başardı.