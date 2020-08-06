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- Fulham kararını verdi: Seri'yi kiralamayacağız
Fulham kararını verdi: Seri'yi kiralamayacağız
- Haber Merkezi
- 06.08.2020 - 12:25
- Güncelleme : 06.08.2020 - 12:25
Geçtiğimiz sezon küme düşerek bazı futbolcularını kiralık olarak gönderen Fulham'ın yeniden Premier Lig'e çıkması sonrası planları değişti.
FULHAM: SERI TAKIMDA KALACAK
Premier Lig'de kalıcı bir takım kurmak isteyen Londra temsilcisi, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Jean Michael Seri'yi de takımda tutmak istiyor.
Sarı-kırmızılıların, Fulham'ın bu kararı sonrasında kapıları tamamen kapatmadığı öğrenilirken, Fildişili futbolcunun kiralanması için alternatif formüller üzerinde çalışıyor.
PANDEMİ SONRASI İYİ DÖNDÜ
Seri, sezonun özellikle son döneminde etkili bir performans göstererek, sakatlıklarla tel tel dökülen orta sahanın ayakta kalan tek ismi olarak dikkat çekmişti.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon 37 maçta forma giyerken 2900 dakika sahada kaldı.
Öte yandan tecrübeli futbolcu bu maçlarda 2 gol, 4 asistlik performansla takımına katkı sağladı.