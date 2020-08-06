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    Fulham kararını verdi: Seri'yi kiralamayacağız

    Fulham kararını verdi: Seri'yi kiralamayacağız

    Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'nin Londra ekibinin Premier Lig'e çıkmasının ardından takımda kalmasına karar verildi. Sarı-kırmızılılar çözüm arıyor...
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2020 - 12:25
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 12:25
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    Fulham kararını verdi: Seri'yi kiralamayacağız

    Geçtiğimiz sezon küme düşerek bazı futbolcularını kiralık olarak gönderen Fulham'ın yeniden Premier Lig'e çıkması sonrası planları değişti.

    FULHAM: SERI TAKIMDA KALACAK

    Premier Lig'de kalıcı bir takım kurmak isteyen Londra temsilcisi, Galatasaray'ın yeniden kiralamak istediği Jean Michael Seri'yi de takımda tutmak istiyor.

    Fulham kararını verdi: Seri'yi kiralamayacağız #1

    Sarı-kırmızılıların, Fulham'ın bu kararı sonrasında kapıları tamamen kapatmadığı öğrenilirken, Fildişili futbolcunun kiralanması için alternatif formüller üzerinde çalışıyor.

    PANDEMİ SONRASI İYİ DÖNDÜ

    Seri, sezonun özellikle son döneminde etkili bir performans göstererek, sakatlıklarla tel tel dökülen orta sahanın ayakta kalan tek ismi olarak dikkat çekmişti.

    Fulham kararını verdi: Seri'yi kiralamayacağız #2

    29 yaşındaki futbolcu bu sezon 37 maçta forma giyerken 2900 dakika sahada kaldı.

    Öte yandan tecrübeli futbolcu bu maçlarda 2 gol, 4 asistlik performansla takımına katkı sağladı.

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