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    Furkan Korkmaz, Sixers'ta kaldı

    NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 3 yıl için 15 milyon dolar karşılığında Sixers ile yeniden anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 16:21
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 16:29
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    Furkan Korkmaz, Sixers'ta kaldı

    Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, NBA'de kaldı. Philadelphia 76ers forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu, kulübüyle anlaşmaya vardı.

    ESPN'in haberine göre; oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Korkmaz, Sixers ile 3 yıl için 15 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladı.

    KORKMAZ İLK KEZ 2017’DE NBA’E AYAK BASMIŞTI

    Furkan Korkmaz ilk kez 4 Temmuz 2017'de NBA'e ayak bastı. Korkmaz, Philadeiphia 76ers ile anlaşma sağladı.

    Milli basketbolcu bu sezon, Sixers ile Doğu Konferansı'nı lider bitirdi. Doğu Konferansı yarı finalinde Hawks ile karşılaşan Sixers seriyi 4-3 kaybederek finali kaçırdı.

    Furkan Korkmaz, Sixers ta kaldı #1

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