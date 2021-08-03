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- Furkan Korkmaz, Sixers'ta kaldı
Furkan Korkmaz, Sixers'ta kaldı
NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 3 yıl için 15 milyon dolar karşılığında Sixers ile yeniden anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 16:21
- Güncelleme : 03.08.2021 - 16:29
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, NBA'de kaldı. Philadelphia 76ers forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu, kulübüyle anlaşmaya vardı.
ESPN'in haberine göre; oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen Korkmaz, Sixers ile 3 yıl için 15 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladı.
KORKMAZ İLK KEZ 2017’DE NBA’E AYAK BASMIŞTI
Furkan Korkmaz ilk kez 4 Temmuz 2017'de NBA'e ayak bastı. Korkmaz, Philadeiphia 76ers ile anlaşma sağladı.
Milli basketbolcu bu sezon, Sixers ile Doğu Konferansı'nı lider bitirdi. Doğu Konferansı yarı finalinde Hawks ile karşılaşan Sixers seriyi 4-3 kaybederek finali kaçırdı.