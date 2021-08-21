Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
414.700
2.80%
EXEN Coin
26.74
0.79%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Gaatasaray forvet için Kalifa Coulibaly'yle görüşüyor

    Gaatasaray forvet için Kalifa Coulibaly'yle görüşüyor

    Nantes'ta transferi büyük problem haline gelen ve maaşı nedeniyle yolların ayrılması planlanan Kalifa Coulibaly için Galatasaray devreye girerek transfer için bir görüşme gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.

    Mostafa Mohamed'in formsuzluğu, Radamel Falcao ile yolların ayrılma planı nedeniyle bir forvet transferi yapabileceği ve bu doğrultuda Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istediği belirtilen Galatasaray, Fransa'da Nantes forması giyen Kalifa Coulibaly için de devreye girdi.

    Gaatasaray forvet için Kalifa Coulibaly yle görüşüyor #1

    GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    La Tribune Nantaise ve MSV Foot'un haberine göre Galatasaray, Coulibaly için bir görüşme gerçekleştirdi.

    Kalifa Coulibaly'nin Nantes'ta tartışma yaratan maaşından vazgeçmek istemediği belirtiliyor. Fakat bu ücret düzeyinin Galatasaray için çok sorun teşkil etmeyeceği de aktarılmakta.

    Gaatasaray forvet için Kalifa Coulibaly yle görüşüyor #2

    AYLIK 125 BİN EURO KAZANIYOR

    2017'de Gent'ten 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kalifa Coulibaly, Fransız ekibinden bonuslar hariç aylık 125 bin euro kazanıyor.

    Malili oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekken Nantes, bu maaş yükünden transfer dönemi bitmeden bu yaz içinde kurtulmak istiyor.

    30 yaşındaki golcü için Belçika ekibi Antwerp'in de devrede olduğu ifade edilmekte.

    Gaatasaray forvet için Kalifa Coulibaly yle görüşüyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir