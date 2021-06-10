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    Gabriel Jesus, Juventus'un radarında

    Yeni sezon öncesinde mutlaka bir santrfor transferi yapmak isteyen Juventus'un, bu bağlamdaki çalışmaları devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 10:38
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    Gabriel Jesus, Juventus'un radarında

    Geride kalan sezonda şampiyonluk serisini sonlandıran ve sezonu Inter'e kaptıran Juventus'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

    Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Juventus, transfer listesinin başına Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Gabriel Jesus'u ekledi.

    ALLEGRI ÇOK İSTİYOR

    Haberde, 2 sezonluk aranın ardından Juventus'a geri dönen teknik direktör Allegri'nin özellikle bu transferi çok istediği ifade edildi.

    Gabriel Jesus, Juventus un radarında #1

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