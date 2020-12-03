Gael Clichy, Servette ile anlaştı

Başakşehir ile yollarını ayıran Gael Clichy, İsviçre ekibi Servette ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adı Trabzonspor'la da anılan Gael Clichy, kariyerini İsviçre'de sürdürme kararı aldı.

Başakşehir ile yollarını ayıran tecrübeli sol bek, İsviçre ekibi Servette ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

İmza sonrasında açıklama yapan Clichy, "Umarım tecrübemi sahaya yansıtabilirim ve kulübün büyümesi için gerekeni yaparım. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum." dedi.

SON SIRADA

Servette, İsviçre Ligi'nde 7 hafta sonunda 5 puanla son sırada yer alıyor.