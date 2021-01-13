Galalatasaray ile Fenerbahçe'nin Youssouf savaşı

Yeni Malatyaspor'a ilk geldiğinde asgari ücrete oynayan Youssouf Ndayishimiye, ortaya koyduğu performansla büyük takımların transfer listesine girmeyi başardı.

Yeni Malatyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki ön libero Youssouf Ndayishimiye, Fenerbahçe ve Galalatasaray'ı transferde karşı karşıya getirdi.

ASGARİ ÜCRET ALIYORDU

3 ay öncesine kadar asgari ücrete oynayan, ortaya koyduğu etkili performans sonrası maaşı 100 bin dolara çıkarılan Burundili futbolcu, bu sezon büyük takımlara transfer olabilir.

İki kulübün de Malatyalı idarecilerle görüşmelere başladığı öğrenildi.

FLORYA'DA DENENMİŞTİ

4 yıl önce Florya'da denenen Youssouf, Galatasaraylı yetkililer tarafından beğenilmeyince ülkesine geri dönmüştü.

3 MİLYON EURO İSTİYOR

Malatyaspor, sadece 45 bin euro bonservis ödeyerek getirdiği yetenekli oyuncu için 3 milyon euro istiyor.