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    Galatasaray, Aanholt'un menajerini İstanbul'a çağırdı

    Avrupa'dan bir çok talibi olan Hollandalı futbolcuyla kurulan ilk temaslar olumlu geçince, oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 09:26
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    Galatasaray, Aanholt'un menajerini İstanbul'a çağırdı

    Sol bek arayışında gaza basan Galatasaray, Alex Moreno için Real Betis'in inadını kıramayınca listenin ilk sırasına Patrick van Aanholt yükselmişti.

    Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Hollandalı sol bekle ilk temasların olumlu geçmesi sonrasında yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi.

    GÖRÜŞMELER YÜZ YÜZE YAPILACAK

    Hafta içinde Aanholt için çok daha ciddi görüşmelerin yüz yüze yapılacağı öğrenildi.

    Burak Elmas ve ekibi, 30 yaşındaki futbolcuya imza attırmak adına kesenin ağzını açacak.

    Galatasaray, Aanholt un menajerini İstanbul a çağırdı #1

    YÖNETİM İMZA PARASINI DA GÖZDEN ÇIKARDI

    Bonservisi elinde olan ve bu sebeple birçok takımı peşine takan tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için yönetim imza parasını da gözden çıkardı.

    Fanatik’in haberine göre, Fatih Terim'in de Aanholt'u kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanması gerektiğini, Burak Elmas'a ilettiği kaydedildi.

    Galatasaray, Aanholt un menajerini İstanbul a çağırdı #2

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