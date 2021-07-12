Galatasaray, Aanholt'un menajerini İstanbul'a çağırdı

Avrupa'dan bir çok talibi olan Hollandalı futbolcuyla kurulan ilk temaslar olumlu geçince, oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi.

Sol bek arayışında gaza basan Galatasaray, Alex Moreno için Real Betis'in inadını kıramayınca listenin ilk sırasına Patrick van Aanholt yükselmişti.

Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren Hollandalı sol bekle ilk temasların olumlu geçmesi sonrasında yıldız oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi.

GÖRÜŞMELER YÜZ YÜZE YAPILACAK

Hafta içinde Aanholt için çok daha ciddi görüşmelerin yüz yüze yapılacağı öğrenildi.

Burak Elmas ve ekibi, 30 yaşındaki futbolcuya imza attırmak adına kesenin ağzını açacak.

YÖNETİM İMZA PARASINI DA GÖZDEN ÇIKARDI

Bonservisi elinde olan ve bu sebeple birçok takımı peşine takan tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için yönetim imza parasını da gözden çıkardı.

Fanatik’in haberine göre, Fatih Terim'in de Aanholt'u kadrosunda görmek istediği ve bu nedenle şartların zorlanması gerektiğini, Burak Elmas'a ilettiği kaydedildi.