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    Galatasaray Alanya'nın Emre Akbaba teklifini reddetti

    Galatasaray Alanya'nın Emre Akbaba teklifini reddetti

    Sarı-kırmızılılardan Alnyaspor'a kiralık giden Emre Akbaba'nın bonservisini almak isteyen Akdeniz ekibinin teklifi Galatasaray tarafından reddedildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 14:51
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    Galatasaray'da Fatih Terim tarafından kardoda düşünülmeyen tecrübeli futbolcu Emre Akbaba, sezon başında 1 yıllığına Alanyaspor'a kiralanmıştı.

    Sarı-kırmızılı takım ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, 29 yaşındaki oyuncu Akdeniz ekibinde gösterdiği başarılı performansla sarı kırmızılıları pişman etmişti.

    Alanyaspor ligin ilk yarısında 20 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayan yıldız futbolcunun borservisini almak için Galatasaray ile temasa geçti.

    Galatasaray Alanya nın Emre Akbaba teklifini reddetti #1

    GALATASARAY MASAYA OTURMADAN REDDETTİ

    Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor ile pazarlık masasına dahi oturmadan bu teklifi geri çevirdi.

    Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Fatih Terim'in gönderdiği başarılı futbolcuyu gelecek sezon kadrosundan tutmak istiyor.

    Galatasaray Alanya nın Emre Akbaba teklifini reddetti #2

    ALANYA'DAN 4 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

    Galatasaray Emre Akbaba'yı 2018-2019 sezonun başında turuncu yeşilli ekipten 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

    Sarı kırmızılı formayla ilk sezonunda 21 maçta sahaya çıkan orta saha oyuncusu takımına 3 gol ve 4 asistlik katkı vermişti. İkinci sezonunda 19 kez sahaya çıkan Emre, 6 gol ve 1 asist kaydetti.

    Galatasaray'ın şampiyonluğu 1 gol averajla Beşiktaş 'a kaptırdığı geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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